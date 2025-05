Genova, studente aggredito e derubato: arrestato 36enne dopo un inseguimento tra le vie del centro

Un giovane universitario è stato rapinato ieri sera in via Balbi, a Genova, da un uomo che gli ha strappato lo zaino e si è dato alla fuga. Grazie alla prontezza della vittima nel contattare il 112 e fornire dettagli in tempo reale, la Polizia ha rintracciato il presunto responsabile in via Gramsci. L’uomo, un 36enne marocchino, è stato arrestato con l’accusa di rapina e portato nel carcere di Marassi.

La rapina – Erano circa le 21.30 quando lo studente, 20 anni, ha chiamato il numero unico di emergenza riferendo di essere stato aggredito da un uomo che gli aveva sottratto lo zaino, contenente un MacBook e un iPad per un valore stimato di circa 2000 euro. L’aggressore si è poi dileguato in direzione via Prè.

L’intervento – L’intervento rapido degli agenti dell’U.P.G.S.P., allertati dalla Centrale Operativa, è stato facilitato dalla dettagliata descrizione dell’aggressore fornita dal ragazzo. Le indicazioni sugli spostamenti dell’uomo hanno permesso ai poliziotti di individuarlo poco dopo in via Gramsci e bloccarlo.

Il recupero – Durante l’interrogatorio in Questura, il 36enne ha ammesso di aver nascosto lo zaino in un cassonetto dei rifiuti durante la fuga, dopo aver consegnato i dispositivi elettronici a un complice non identificato. Le indagini proseguono per cercare di risalire al secondo soggetto.

Un cellulare sospetto – Nel corso dei controlli, l’uomo è stato trovato in possesso di uno smartphone che continuava a squillare e che ha dichiarato non appartenere a lui. Gli accertamenti hanno poi rivelato che il dispositivo era stato denunciato come smarrito mesi prima da una donna. Il telefono è stato sequestrato per ulteriori verifiche.

