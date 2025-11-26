Genova: stop a erogazione acqua a Sestri Ponente e Pegli bassa, autobotti in azione
di Simone Galdi
Le criticità della giornata, l’intervento delle autobotti e le testimonianze dei cittadini alle prese con l’emergenza
Un servizio dal territorio per raccontare i disagi vissuti dai residenti di Pegli e Sestri Bassa dopo l’interruzione improvvisa dell’erogazione idrica. Simone Galdi, inviato sul posto, documenta le criticità della giornata, l’intervento delle autobotti e le testimonianze dei cittadini alle prese con l’emergenza.
