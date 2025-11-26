Attualità

Genova: stop a erogazione acqua a Sestri Ponente e Pegli bassa, autobotti in azione

di Simone Galdi

Le criticità della giornata, l’intervento delle autobotti e le testimonianze dei cittadini alle prese con l’emergenza

Piave Motori - T-ROC

Un servizio dal territorio per raccontare i disagi vissuti dai residenti di Pegli e Sestri Bassa dopo l’interruzione improvvisa dell’erogazione idrica. Simone Galdi, inviato sul posto, documenta le criticità della giornata, l’intervento delle autobotti e le testimonianze dei cittadini alle prese con l’emergenza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: