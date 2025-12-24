Genova: sottopasso di Borgo Incrociati, riapertura rinviata al 2026

Il sottopasso pedonale di Borgo Incrociati, collegamento chiave tra Brignole e San Fruttuoso, resterà chiuso almeno fino al 31 marzo 2026. L’infrastruttura è interdetta da maggio per ragioni di sicurezza legate ai lavori del Nodo ferroviario di Genova, ma la riapertura prevista per il 23 dicembre non è avvenuta, scatenando proteste e disagi.





I lavori sono in capo a Cociv-Webuild per conto di Rfi, mentre restano irrisolti anche i problemi alle scale mobili nel percorso alternativo interno alla stazione, di competenza Amt. Il Comune ha chiesto maggiore chiarezza nei cartelli informativi e sollecitato la riparazione delle scale per ridurre i disservizi ai pedoni.





Webuild ha motivato il nuovo rinvio con ritardi nella fornitura dei materiali, assicurando un monitoraggio costante per restituire il sottopasso rinnovato entro la primavera del 2026

