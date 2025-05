Genova, sorpreso fuori casa e ubriaco: arrestato 43enne sottoposto ai domiciliari

Un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri sera nel centro di Genova per aver violato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il soggetto, di origine marocchina e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in via Gramsci mentre si trovava in stato di ubriachezza e senza alcuna autorizzazione a lasciare il proprio domicilio.

Controlli sul territorio – L’arresto è avvenuto intorno alle 19 durante un’attività di pattugliamento da parte degli agenti del Commissariato Cornigliano. I poliziotti, transitando lungo via Gramsci, hanno riconosciuto l’uomo nei pressi di una fermata dell’autobus, in evidente difficoltà nei movimenti.

Stato alterato – Fin da subito è apparso chiaro che il 43enne fosse sotto l’effetto dell’alcol. Alla verifica dei documenti è emerso che era sottoposto agli arresti domiciliari, disposti dal Tribunale di Genova appena pochi giorni prima, e non risultava autorizzato ad allontanarsi da casa.

Arresto e sanzione – L’uomo è stato condotto in Questura, dove è stato formalmente arrestato per evasione e sanzionato per ubriachezza manifesta. Trattenuto in attesa del processo per direttissima, dovrà rispondere delle violazioni commesse. L’arrestato, con precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

