Genova, smartphone e coltello nascosti negli slip: due giovani denunciati in pochi giorni

Due interventi della Polizia di Stato in due zone diverse di Genova hanno portato al fermo di altrettanti giovani, trovati con oggetti illeciti nascosti nella biancheria intima. Si tratta di un 24enne francese e un 18enne algerino, entrambi denunciati in seguito a controlli separati nel giro di poche ore.

Metro Principe – Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio, nei Giardini dei Caduti dei Lager Nazisti, nei pressi della stazione Metro Principe. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale ha notato un giovane muoversi in modo sospetto tra i passanti. Alla vista degli agenti, il 24enne ha repentinamente cambiato direzione e, dopo aver ignorato l’alt, ha iniziato a correre. Raggiunto in via Gramsci, ha opposto resistenza fisica prima di essere immobilizzato. Una volta accompagnato in Questura, la perquisizione ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico nascosto negli slip. L’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

Piazza Montano – Il secondo caso è avvenuto nella serata di sabato in piazza Montano. Qui, un equipaggio del Commissariato Cornigliano ha individuato due giovani che, notando l’arrivo della volante, si sono affrettati verso un sottopassaggio. Durante l’intervento, uno dei due – un 18enne algerino senza fissa dimora – è stato visto nascondere qualcosa nella biancheria. Condotto in Questura, è stato perquisito e trovato in possesso di uno smartphone occultato negli slip. Il ragazzo non era in grado di fornire il codice di sblocco né di giustificarne il possesso. È stato deferito in stato di libertà con l’accusa di ricettazione.

