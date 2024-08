Genova, Sindaco Bucci: "Vent'anni di storia, il Museo del Mare è per tutti cultura e orgoglio"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il Galata Museo del Mare compie 20 anni, “Il nostro 20° anniversario non è solo una celebrazione dei successi passati, ma un impegno per il futuro” commenta il Presidente Mauro Iguera. “Il Galata Museo del Mare ha sempre rappresentato un punto di riferimento culturale per la città di Genova, e questa giornata di festeggiamenti - con eventi che spaziano dalle visite guidate gratuite agli spettacoli di danza e visual mapping - è un omaggio alla nostra comunità e al suo continuo sostegno”

“Un evento importante”, afferma il direttore Pierangelo Campodonico, “che noi vogliamo giocare nel segno del coinvolgimento e dell’inclusività. Il museo è di tutti, e questa è un’ottima occasione per riaffermarlo. Le visite con gli anziani, le visite con i bambini, l’apertura gratuita sono tutti segnali che lanciamo alla comunità genovese. Lo sappiamo: ancora oggi, dopo vent’anni di attività, molti genovesi non sono ancora stati al Galata. Questa è l’occasione giusta per venirci e per affezionarsi, per tornarci con gli amici o i parenti. Non è nostra intenzione autocelebrarci, o dare un “contentino” ai cittadini; è indicare una strada, quella di un museo fortemente legato alla sua comunità”.

MODALITA' DI PRENOTAZIONE

I biglietti per visitare gratuitamente il Museo sono già prenotabili sul sito del Galata Museo del Mare www.galatamuseodelmare.it. L’incontro tra il direttore del Galata Pierangelo Campodonico e il direttore del Museo Egizio Christian Greco è già prenotabile sul portale Eventbrite, cercando “il direttore incontra Christian Greco”.

INFO MUSEO

Il Galata Museo del Mare è di proprietà del Comune di Genova che lo amministra e ne cura la direzione artistica, scientifica e culturale attraverso il Mu.MA - Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. Del Mu.MA fanno parte la Commenda di Prè che è sede del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI), il Museo Navale di Pegli e il complesso monumentale della Lanterna di Genova.

A supporto dell’Istituzione è l’Associazione Promotori Musei del Mare, i cui soci sono rappresentativi di oltre 80 aziende del settore marittimo e dello shipping. Il Concessionario dei servizi del Galata Museo è Genova Cultura Scarl.