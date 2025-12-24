Genova: sindaca Salis in visita ai piccoli pazienti del Gaslini

Mattinata di auguri natalizi per la sindaca di Genova Silvia Salis, che oggi ha visitato l’Istituto Giannina Gaslini per incontrare i bambini ricoverati, le loro famiglie e il personale sanitario. Ad accoglierla il presidente Edoardo Garrone, il direttore generale Renato Botti, il direttore sanitario Raffaele Spiazzi, la consigliera di amministrazione Marta Asquasciati e la vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini Carla Sibilla.

La sindaca ha fatto tappa in Terapia Intensiva, diretta da Andrea Moscatelli, soffermandosi con gli operatori e con le famiglie dei piccoli pazienti. La visita è poi proseguita all’esterno del cantiere del Nuovo Gaslini, dove ha potuto osservare l’avanzamento dei lavori del Padiglione Zero, destinato a diventare il cuore del futuro ospedale pediatrico.

La mattinata si è conclusa all’Ospedale di Giorno, dove Salis ha portato gli auguri insieme a Vanni Oddera e al suo team, protagonisti di un momento di festa per bambini e famiglie tra moto, musica, regali, Babbo Natale e principesse.

"La visita della sindaca è un segno concreto di vicinanza alla nostra comunità, ai bambini, alle famiglie e a tutti gli operatori", ha commentato il presidente Edoardo Garrone. "Momenti come questi rafforzano il senso di attenzione verso chi vive e lavora ogni giorno al Gaslini".

"Il Gaslini è un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale – ha aggiunto la sindaca Salis – qui si incontrano competenza, ricerca e umanità. Il progetto del nuovo Padiglione Zero rappresenta una città che si rinnova e mette al centro le persone più fragili. Ringrazio chi ogni giorno, in questi corridoi, dona speranza a chi attraversa momenti difficili".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.