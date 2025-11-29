Genova, sicurezza, Polizia in azione: arresti, perquisizioni e intervento per una donna aggredita sul bus

Giornata intensa per la Polizia di Stato di Genova, impegnata in una serie di interventi che hanno portato a più arresti, sequestri di droga e alla denuncia di un uomo per aggressione.

Sestri Ponente: arrestato 24enne, sequestrato quasi un etto di droga - Gli agenti del Commissariato Sestri hanno fermato in via Novella un’auto guidata da un 24enne marocchino. Dal giovane proveniva un forte odore di cannabis, circostanza che ha spinto gli operatori a perquisire veicolo e conducente.

L’uomo aveva con sé 30 grammi di cannabis e 13 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione, dove i poliziotti hanno trovato altri 53 grammi di cocaina, 2.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento, il tutto nascosto in un calzino riposto in una cassettiera.

Il 24enne è stato arrestato; la misura è stata convalidata in direttissima, con l’applicazione del divieto di dimora a Genova e in provincia.

Donna colpita al volto sul bus: denunciato 31enne - Sempre in mattinata, gli agenti del Commissariato Sestri sono intervenuti in via Pacinotti dopo la segnalazione di un’aggressione su un autobus. Secondo le testimonianze raccolte, un uomo avrebbe reagito alla richiesta di una passeggera di abbassare la voce sferrandole un pugno al volto, provocandole lesioni all’occhio e allo zigomo.

Il responsabile, un 31enne nigeriano, si è allontanato subito dopo l’aggressione. È risultato irregolare sul territorio nazionale: la sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti amministrativi.

San Fruttuoso: scippo e inseguimento, arrestato 23enne - Nel pomeriggio di giovedì una donna è stata scippata appena scesa dal bus in zona San Fruttuoso: un giovane le ha strappato la catenina d’oro dal collo ed è fuggito salendo su un’auto nera lanciata verso corso Gastaldi.

Grazie alle immagini delle telecamere cittadine, la Squadra Mobile ha ricostruito il percorso della vettura, permettendo alle volanti dell’U.P.G.S.P. di intercettarla in via Walter Fillak, a Sampierdarena.

A bordo è stato fermato un 23enne colombiano senza dimora, trovato con alcuni capi di abbigliamento indossati durante lo scippo, 3 grammi di hashish e tre telefoni cellulari usati per coordinare l’azione.

Il giovane è stato arrestato per furto in concorso e sanzionato per detenzione di stupefacenti ad uso personale. In attesa della direttissima, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Centro storico: 36enne arrestato su ordine di carcerazione - In serata, durante un pattugliamento nel centro storico, le volanti dell’U.P.G.S.P. hanno fermato un 36enne marocchino su cui pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova. L’uomo deve scontare 1 anno e 11 mesi di reclusione per reati contro la persona e in materia di stupefacenti.