Genova: Siap: "Questura non informata su protocollo sicurezza"

Il Siap interviene sul tema della sicurezza negli ospedali e critica il nuovo protocollo annunciato dalla Regione Liguria, sostenendo che la centrale operativa della questura di Genova non ne sarebbe stata informata. A sollevare la questione è il sindacato di polizia attraverso le dichiarazioni del segretario regionale Roberto Traverso. Nel mirino del sindacato l'annuncio fatto dall'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò sui nuovi strumenti di tutela per personale sanitario, medici e operatori della pubblica assistenza, anche tramite il coinvolgimento del Numero unico europeo 112. Secondo il Siap, tuttavia, "gli operatori della centrale operativa della questura non sarebbero stati messi a conoscenza del protocollo operativo". "Si annunciano servizi a tutela dei cittadini e del personale sanitario, ma chi deve intervenire non è stato messo nelle condizioni di farlo", afferma Traverso. Il sindacato parla di una "disconnessione operativa inaccettabile" e chiede maggiore coordinamento tra le istituzioni coinvolte sul fronte della sicurezza. Nel documento viene richiamato anche il tema dei cosiddetti patti per la sicurezza sul territorio genovese, rispetto ai quali il Siap lamenta "una mancanza di chiarezza sui contenuti". Tra le priorità indicate dal sindacato rientra "l'inserimento del problema delle aggressioni negli ospedali e ai militi della pubblica assistenza all'interno degli accordi in fase di definizione". Il Siap ricorda inoltre di aver "già trasmesso un progetto scritto al prefetto e al sindaco sul tema della sicurezza negli ospedali, senza aver ricevuto riscontri". Altro nodo evidenziato riguarda "la carenza di organico, indicata come elemento centrale per garantire l'effettiva applicazione di eventuali nuovi protocolli operativi". Secondo il sindacato, "annunci non accompagnati da risorse rischiano di creare aspettative non sostenibili e ulteriori pressioni sul personale. Non bastano dichiarazioni: servono uomini, risorse e pianificazione", conclude Traverso

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.