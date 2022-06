Genova, si rompe una grossa tubazione. Mezzo Levante senz'acqua da ore

di Redazione

Iren: "Stiamo lavorando, tutto dovrebbe tornare alla normalità nelle prime ore del pomeriggio"

Mezzo Levante genovese è da questa mattina senza'acqua. Tutto per colpa della rottura di una tubazione avvenuta in via del Borgo, nel quartiere di Borgoratti.

"Iren Acqua comunica che, a causa di un guasto verificatosi su una tubazione principale in Via del Borgo nella mattinata di oggi 6 giugno, si è reso necessario interrompere la fornitura idrica a diverse utenze nei quartieri di:Quarto, Quinto, San Martino, Albaro, Nervi e zone limitrofe. I lavori di riparazione sono già in corso, e si prevede che il servizio sia regolarmente ripristinato nel primo pomeriggio".