Genova, si ribalta con l'auto in corso Torino: diversi traumi ma non è grave

di Redazione

Spettacolare incidente questo pomeriggio in corso Torino a Genova. Una vettura con due persone a borso si è improvvisamente ribaltata. Per estrarre uno degli occupanti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è stato portato al San Martino di Genova in condice rosso ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Gli agenti della polizia locale stanno cercando di capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.