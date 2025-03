Genova si prepara per Euroflora: decine di eventi per la città

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dal 24 aprile al 4 maggio Genova ospiterà un ricco programma di eventi tra natura, arte, cultura, storia e intrattenimento. Ci saranno visite guidate ai Palazzi dei Rolli e, nei weekend del 26/27 aprile e 3/4 maggio, i Rolli Days: verranno aperte le porte dei palazzi aristocratici e di alcune tra le chiese gentilizie più ricche della città.

Città in fiore - È intervenuta in merito l’assessore comunale alla Cultura Lorenza Rosso: “Questa amministrazione vorrebbe tutta la città in fiore, stiamo lavorando coi vari Municipi per creare dei premi per chi avrà il balcone fiorito più bello. Ci sarà l'apertura dei Rolli e verranno messe in mostra molte opere floreali nei palazzi."

Si è espresso anche il Segretario Generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia: "Vogliamo poter coinvolgere tutta la città attorno a questo progetto, stiamo lavorando con i nostri ristoratori e stiamo anche facendo una serie di iniziative con gli organizzatori. Alla città chiediamo un aiuto per intervenire con un allestimento di vetrine che possa dare un vero benvenuto a Euroflora e ai suoi visitatori."

Fasi finali - Il Direttore Generale del Porto Antico Vincenzo Monaco ha aggiunto: "Siamo molto emozionati, stiamo vedendo realizzarsi tutto quello sul quale lavoriamo da più di due anni, stanno arrivando fornitori e stiamo definendo contratti quindi siamo in un momento di grande fermento e spinta."

Valorizzazione del territorio - Per l'assessore al Turismo e Marketing Territoriale Alessandra Bianchi Euroflora sarà un vero e proprio viaggio floreale nella città: "Abbiamo voluto vestire di fiori la nostra città con installazioni che guarderanno non solo alle strade e alle vie, ma anche a parchi e ville storiche, per valorizzare la nostra variegata offerta turistica. Vogliamo che tutta la nostra città - conclude Bianchi - da ponente a levante, si senta partecipe di questo prestigioso appuntamento."

E per festeggiare il ritorno al Palasport arriveranno anche la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup di tennis, conquistate dall'Italia lo scorso novembre, pronte a regalare istantanee uniche ad appassionati, visitatori e turisti.

