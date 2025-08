Genova si prepara al Red Bull Cerro Abajo: lo spettacolo del downhill torna il 24 agosto

Il prossimo 24 agosto Genova ospiterà per il secondo anno consecutivo il Red Bull Cerro Abajo, unica tappa europea del circuito internazionale di urban downhill. I migliori rider del mondo si sfideranno in un tracciato mozzafiato tra le strade e le scale del centro storico, regalando uno spettacolo che unisce sport, paesaggio urbano e promozione del territorio.

Un evento internazionale – Dopo il successo dello scorso anno, con decine di migliaia di spettatori e milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, Genova si conferma sede del Red Bull Cerro Abajo fino al 2027. Un’occasione per rafforzare la posizione della città come punto di riferimento europeo nel mondo del downhill urbano.

La visione della città – «Il Red Bull Cerro Abajo non è solo una gara – commenta la sindaca Silvia Salis – ma un evento che racconta Genova e le sue unicità. Vogliamo consolidare questo appuntamento come vetrina internazionale per la città e le sue bellezze».

Grandi eventi e mobilità sostenibile – Il consigliere comunale delegato Lorenzo Garzarelli sottolinea la volontà di legare l’evento a un messaggio più ampio: «Genova ha le potenzialità per essere una palestra a cielo aperto. Con Red Bull svilupperemo iniziative per promuovere anche la mobilità sostenibile, come l’uso della bicicletta elettrica».

Prospettiva futura – Con una presenza stabile nel calendario sportivo fino al 2027, il Red Bull Cerro Abajo punta a lasciare una traccia duratura, valorizzando ogni anno l’identità urbana e paesaggistica di Genova.

