Genova: si nasconde per tre mesi nei boschi per sfuggire all’arresto
di R.C.
L'uomo è stato avvistato da degli escursionisti, che hanno permesso alla polizia di rintracciarlo e condannarlo per ricettazione e furti in appartamento
Un uomo di 51 anni, condannato a due anni e nove mesi per ricettazione e furti in appartamento, è stato arrestato a Genova dopo essersi nascosto per tre mesi nei boschi di San Desiderio, sulle alture della città.
Secondo la polizia del commissariato Foce-Sturla, l’uomo aveva trovato rifugio in un box in lamiera fatiscente nella zona boschiva della frazione di Pomà, ormai spopolata ma frequentata da escursionisti. Proprio alcuni appassionati di trekking lo hanno avvistato, permettendo agli agenti di rintracciarlo.
All’interno del box è stato trovato anche un cane in cattive condizioni, affidato alla Croce Gialla per le cure necessarie. L’uomo, identificato, è stato portato in carcere in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso lo scorso agosto dalla pm Arianna Ciavattini.
