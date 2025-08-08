Genova si conferma capitale della navalmeccanica: nuova nave extra lusso in costruzione nei cantieri Mariotti

Nuovo colpo per la cantieristica genovese: il cantiere T. Mariotti, parte del gruppo Gin, ha firmato una commessa di alto profilo per la costruzione di una nave da crociera extra lusso, con consegna prevista nel 2029. Anche se i dettagli non sono ancora ufficiali, fonti del settore ipotizzano si tratti della seconda unità per Aman at Sea, il brand marittimo dell’esclusiva catena alberghiera Aman.

La nave, come già avvenuto per la prima unità “Amangati” (in consegna nel 2027), sarà allestita a Genova, mentre lo scafo sarà costruito a San Giorgio di Nogaro. Il valore dell’operazione si aggira attorno ai 500 milioni di euro, con ricadute importanti su tutto il comparto locale della navalmeccanica.

Oltre a Mariotti, saranno coinvolte imprese della filiera genovese come De Wave, Tecnavi, Ortec, MCP, e altre. Per Mariotti, il 2024 ha già segnato una crescita del 19% nella produzione e del 24% nell’occupazione diretta.

Con questa nuova commessa, Genova consolida il suo ruolo di polo strategico nella costruzione di navi di alta gamma, tra lusso e tecnologia avanzata, con potenziali ricadute occupazionali e industriali significative per il territorio.

