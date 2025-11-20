Genova: via alla mostra 'Il genovese tra Ottocento e Novecento: dizionari, grammatiche e studi' all'Archivio Storico del Comune e a Palazzo Ducale
di R.C.
La rassegna offre una panoramica completa del patrimonio linguistico ligure, valorizzando opere nate in un periodo di grande interesse per le lingue
Venerdì 21 novembre viene inaugurata a Genova la mostra Il genovese fra Ottocento e Novecento: dizionari, grammatiche e studi, ospitata all’Archivio Storico del Comune e a Palazzo Ducale. L’esposizione, inserita nelle iniziative dedicate all’Ottocento, sarà visitabile fino al 23 gennaio.
La rassegna offre una panoramica completa del patrimonio linguistico genovese e ligure, valorizzando opere nate in un periodo di rinnovato interesse per la lingua e la letteratura locali tra XIX e XX secolo. Conferenze, incontri ed eventi collaterali accompagneranno i visitatori, trasformando la mostra in un luogo di confronto e approfondimento sulla tradizione linguistica genovese e sul ruolo che essa ha avuto nella costruzione dell’identità storica della città e della regione.
Il percorso espositivo esplora le suggestioni romantiche diffuse in tutta Europa, con movimenti culturali che tra Provenza, Catalogna, Galizia e Liguria promuovevano un nuovo sguardo sulle lingue locali. Tra gli esperimenti letterari spiccano A Colombiade (1870) di Luigi Michele Pedevilla, tentativo di creare un “poema nazionale” ligure ispirato all’epopea colombiana, e la traduzione integrale della Divina Commedia realizzata nel 1909 da Angelico Federico Gazzo, pensata per dimostrare la capacità del genovese di esprimere contenuti elevati e complessi.
"Questa mostra è un’occasione preziosa per riscoprire il valore della lingua genovese come strumento di identità, memoria e appartenenza – sottolinea l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari –. Attraverso dizionari, grammatiche e studi che raccontano oltre un secolo di ricerca e passione, offriamo alla città un viaggio nel cuore della sua storia culturale. Custodire e divulgare questo patrimonio significa rafforzare le nostre radici e guardare al futuro con maggiore consapevolezza".
