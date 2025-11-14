Genova: Settimana Mondiale sull’Antibiotico-Resistenza: iniziative al Galliera per un uso corretto degli antibiotici
di R.C.
L’AMR rappresenta una delle sfide globali più rilevanti per la salute pubblica. Necessaria consapevolezza nell'uso dei medicinali
Dal 17 al 22 novembre l’E.O. Ospedali Galliera partecipa alla Settimana mondiale per la consapevolezza sull’antimicrobico-resistenza (AMR) con una serie di iniziative dedicate al corretto uso degli antibiotici. L’obiettivo è promuovere un approccio multidisciplinare e integrato, in linea con le raccomandazioni dell’OMS, dell’ECDC e del Ministero della Salute, rafforzando competenze professionali e cultura organizzativa orientata alla sicurezza, all’appropriatezza terapeutica e alla responsabilità prescrittiva.
L’antimicrobico-resistenza rappresenta una delle sfide globali più rilevanti per la salute pubblica, con impatti clinici, epidemiologici e organizzativi significativi anche in ambito ospedaliero. Presso il Galliera, il Gruppo Operativo Controllo Infezioni Ospedaliere (GOCIO) ha evidenziato la necessità di aumentare la consapevolezza e la partecipazione di operatori sanitari e cittadini alle strategie di stewardship antimicrobica.
La campagna combina comunicazione scientifica, formazione pratica e sensibilizzazione collettiva, diffondendo il messaggio che la prevenzione dell’AMR è una responsabilità condivisa. Il progetto, coordinato dall’Ufficio Controllo Infezioni Ospedaliere e realizzato con il contributo della Farmacia Ospedaliera, della S.C. Qualità-Comunicazione e Accoglienza, dell’Ufficio delle Professioni Sanitarie (USPS) e della Direzione Sanitaria, aderisce alla World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) promossa dall’OMS e si inserisce nel Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR).
Tra le iniziative previste, un punto informativo presso la portineria centrale (via Volta 8) permetterà di verificare la corretta igiene delle mani grazie a un box didattico interattivo con dimostrazione pratica e feedback immediato ai partecipanti. Sono inoltre previsti eventi formativi per operatori sanitari, con interventi multidisciplinari su stewardship, prevenzione e buone pratiche cliniche.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Gaslini diffuso, potenziata la presa in carico del pazienti liguri con il diabete
14/11/2025
di Redazione
Corsi per assistenti di studio odontoiatrico e sulle controversie legali in medicina estetica
14/11/2025
di Maurizio Michieli
Disturbi dell'alimentazione e del peso, a Genova il congresso di Aidap
12/11/2025
di Maurizio Michieli
Confartigianato e Comitato Macula insieme per la prevenzione delle patologie oculari
10/11/2025
di Maurizio Michieli