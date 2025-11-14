Genova: Settimana Mondiale sull’Antibiotico-Resistenza: iniziative al Galliera per un uso corretto degli antibiotici

Dal 17 al 22 novembre l’E.O. Ospedali Galliera partecipa alla Settimana mondiale per la consapevolezza sull’antimicrobico-resistenza (AMR) con una serie di iniziative dedicate al corretto uso degli antibiotici. L’obiettivo è promuovere un approccio multidisciplinare e integrato, in linea con le raccomandazioni dell’OMS, dell’ECDC e del Ministero della Salute, rafforzando competenze professionali e cultura organizzativa orientata alla sicurezza, all’appropriatezza terapeutica e alla responsabilità prescrittiva.

L’antimicrobico-resistenza rappresenta una delle sfide globali più rilevanti per la salute pubblica, con impatti clinici, epidemiologici e organizzativi significativi anche in ambito ospedaliero. Presso il Galliera, il Gruppo Operativo Controllo Infezioni Ospedaliere (GOCIO) ha evidenziato la necessità di aumentare la consapevolezza e la partecipazione di operatori sanitari e cittadini alle strategie di stewardship antimicrobica.

La campagna combina comunicazione scientifica, formazione pratica e sensibilizzazione collettiva, diffondendo il messaggio che la prevenzione dell’AMR è una responsabilità condivisa. Il progetto, coordinato dall’Ufficio Controllo Infezioni Ospedaliere e realizzato con il contributo della Farmacia Ospedaliera, della S.C. Qualità-Comunicazione e Accoglienza, dell’Ufficio delle Professioni Sanitarie (USPS) e della Direzione Sanitaria, aderisce alla World Antimicrobial Awareness Week (WAAW) promossa dall’OMS e si inserisce nel Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR).

Tra le iniziative previste, un punto informativo presso la portineria centrale (via Volta 8) permetterà di verificare la corretta igiene delle mani grazie a un box didattico interattivo con dimostrazione pratica e feedback immediato ai partecipanti. Sono inoltre previsti eventi formativi per operatori sanitari, con interventi multidisciplinari su stewardship, prevenzione e buone pratiche cliniche.

