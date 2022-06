Genova, Serpi Assohotel "Città attrattiva, ma c'è ancora molto da fare per risolvere l'abusivismo"

di Redazione

Gli ospiti arrivano informati, chiedono non solo dell'acquario, domandano della città, del centro storico e di altre attrazioni

Il turismo non è esente dal problema dell'abusivismo. Per quanto riguarda la Liguria e in particolare Genova a parlare dell'annosa questione ai microfoni di Telenord è Fabio Serpi, coordinatore di Assohotel Confesercenti Genova.

Il ponte del 2 giugno ha portato "Genova il quasi tutto esaurito. E' un buon segnale per la città, anche se ovviamente c'è ancora molto da fare. Ma, il dato interessante è che Genova è sempre più attrattiva. Gli ospiti arrivano informati, chiedono non solo dell'acquario, domandano della città, del centro storico...", le parole di Serpi.

"Sotto il profilo della recettività il problema maggiore è quello dell'abusivismo ancora è molto diffuso", un questione vecchia di anni, che "dopo il Covid è aumentato", e che "va risolto, a pensarci dovrà essere la nuova ammistrazione".