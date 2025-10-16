Genova: serata complicata alla Foce, traffico intenso e viabilità in tilt

Serata difficile per la circolazione a Genova nella zona della Foce, dove il traffico particolarmente intenso ha mandato in crisi la viabilità. Lunghe code e rallentamenti si sono registrati fin dalle prime ore della sera, creando disagi sia per gli automobilisti sia per i mezzi pubblici. Il restringimento strutturale di corso Italia in direzione Levante non ha agevolato il deflusso. La situazione si è normalizzata a mezza sera.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.