Genova, sequestrate 9 tonnellate di sigarette di contrabbando nel porto di Prà

Più di 9 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate nel porto di Genova Pra’ dal reparto antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai finanzieri del Comando provinciale. Se immesse sul mercato clandestino, le sigarette avrebbero fruttato circa 3 milioni di euro alle organizzazioni criminali.

Il carico, proveniente da Singapore, era nascosto in un container dietro 95 cartoni di indumenti e conteneva 944 scatoloni con 47.200 stecche di Marlboro, avvolti in involucri di juta di diversi colori.

L’operazione nasce da un’intensa attività di analisi e controllo documentale delle rotte commerciali asiatiche verso il porto di Genova, importante crocevia per il nord Italia e l’Europa. Il valore dei diritti di confine elusi supera i 2 milioni di euro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.