Attualità

Genova. Senso unico alternato in via Sant'Ambrogio di Fegino

di Claudio Baffico

39 sec
Dalle ore 21.00 di oggi, in via 30 giugno 1960, nel tratto compreso tra via Sant’Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera, sarà introdotto il senso unico alternato.

La circolazione veicolare sarà provvisoriamente regolata da movieri nella fascia oraria 7.00/20.00 e da impianto semaforico tra le 20.00 e le 7.00.

Il provvedimento, in vigore fino alle ore 24.00 del 13 febbraio, è legato alla necessità di consentire l’esecuzione delle elevazioni della pila provvisoria della spalla nord del viadotto Polcevera, nel quadro del progetto di potenziamento del Nodo Ferroviario di Genova – linea Genova Campasso – Terzo Valico dei Giovi.

I lavori in questione prevedono il rinforzo strutturale delle pile del viadotto esistente e la completa sostituzione dell’impalcato ferroviario esistente con un nuovo impalcato.

