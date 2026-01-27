Genova. Senso unico alternato in via Sant'Ambrogio di Fegino

Dalle ore 21.00 di oggi, in via 30 giugno 1960, nel tratto compreso tra via Sant’Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera, sarà introdotto il senso unico alternato.

La circolazione veicolare sarà provvisoriamente regolata da movieri nella fascia oraria 7.00/20.00 e da impianto semaforico tra le 20.00 e le 7.00.

Il provvedimento, in vigore fino alle ore 24.00 del 13 febbraio, è legato alla necessità di consentire l’esecuzione delle elevazioni della pila provvisoria della spalla nord del viadotto Polcevera, nel quadro del progetto di potenziamento del Nodo Ferroviario di Genova – linea Genova Campasso – Terzo Valico dei Giovi.

I lavori in questione prevedono il rinforzo strutturale delle pile del viadotto esistente e la completa sostituzione dell’impalcato ferroviario esistente con un nuovo impalcato.

