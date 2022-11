Genova, sei nuovi autisti abilitati alla guida del mezzo bimodale dei Vigili del Fuoco

Si espande la possibilità di intervento per i Vigili del Fuoco. Si è conclusa infatti oggi, con la prova pratica, l'abilitazione di sei autisti della sede centrale alla guida del mezzo bimodale. Questa speciale autopompa è idonea a marciare su strade rotabili, come già avviene per tutti i mezzi dei vigili del fuoco, ma la grande novità è quella di poter marciare anche su binari ferroviari grazie a un sistema che alterna una locomozione all'altra. La necessità di dotare il Corpo nazionale di questo mezzo è nato da un accordo fra Ministero dell'Interno e Rete ferroviaria italiana (Rfi), per poter garantire il soccorso ai treni anche nell'eventualità che si sviluppi un incendio sul lungolinea, in galleria. L'esame si è svolto nella stazione merci di Sampierdarena, per completare il corso teorico di una settimana, che si è svolto a inizio settembre. Per la prossima prova, invece, i pompieri dovranno percorrere oltre cinque chilometri anche in galleria sui binari di Ronco, Turchino e Bretella di Voltri.