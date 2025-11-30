Genova, scoperto nel centro storico laboratorio clandestino di marchi contraffatti

Un controllo della Polizia ferroviaria alla stazione di Principe ha portato all’individuazione di un appartamento nel centro storico di Genova trasformato in laboratorio clandestino per la produzione di capi contraffatti. L’intervento è scattato il 25 novembre, quando gli agenti della Polfer e della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione disposta dalla Procura.

Indagini – L’attività investigativa era iniziata dopo la segnalazione di due persone per contraffazione e ricettazione. Gli accertamenti hanno condotto a un alloggio in vico delle Monachette, nel quartiere di Prè, dove era stato allestito un laboratorio utilizzato per fabbricare abbigliamento e accessori con marchi falsi.

Sequestro – All’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato un uomo di origini senegalesi, già noto per reati analoghi. Nel locale sono stati rinvenuti circa 6000 euro in contanti, tre macchine da cucire, borse, capi d’abbigliamento, calzature e un centinaio di etichette di alta moda pronte per essere applicate.

Provvedimenti – L’uomo è stato accompagnato in Questura per il fotosegnalamento e denunciato in stato di libertà per ricettazione, contraffazione, introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. Resta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.