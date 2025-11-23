Genova, scontri Antifa-polizia alla sede di Casapound: feriti 8 poliziotti

È di otto poliziotti feriti e alcuni mezzi della polizia e privati danneggiati il bilancio degli scontri tra Antifascisti e polizia durante una manifestazione di protesta che si è tenuta a Genova nel tardo pomeriggio di ieri per la chiusura della sede genovese di Casapound, a ridosso di piazza Alimonda. Dopo un breve corteo di avvicinamento partito da piazza delle Americhe, oltre 150 manifestanti di vari movimenti della rete Genova Antifascista hanno cercato di avvicinarsi alla sede di Casapound dove era in corso un incontro di area con la sede protetta sin dal primo pomeriggio da sbarramenti della forza pubblica su via Odessa.

Un gruppo di persone con i caschi ha iniziato un fitto lancio di oggetti all'indirizzo dei reparti di polizia facendo uso di bottiglie e rifiuti recuperati da una campana del vetro e da bidoni della spazzatura rovesciati in strada, di cubetti di porfido e tondini metallici recuperati da un cantiere edile privato nelle vicinanze oltre che di grossi petardi e fumogeni.

I lanci si sono ripetuti con più azioni sui diversi sbarramenti, in particolare su quello di via Odessa che proteggeva la sede di Casapound. Feriti il funzionario della Questura responsabile di quello sbarramento e un suo operatore oltre a 6 poliziotti del VI Reparto Mobile di Genova. Danneggiati quattro mezzi del Reparto mobile e alcune auto parcheggiate.

Per contenere un nuovo tentativo dei manifestanti Antifa di raggiungere la sede di Casapound, dalla quale nel frattempo quei militanti erano usciti riversandosi su strada, la polizia ha usato lacrimogeni. Alcuni manifestanti sono stati identificati. Indagini affidate alla Digos.

