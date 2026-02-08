Lupo cade in una cisterna a Crevari: salvato dai Vigili del Fuoco e rimesso in libertà

Intervento di soccorso animale fuori dall’ordinario nella giornata di oggi a Crevari, dove i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per salvare un lupo (immagine gentilmente concessa dai Vigili del Fuoco) accidentalmente caduto all’interno di una cisterna d’acqua.





Dopo aver messo in sicurezza e delimitato l’area, i soccorritori hanno inizialmente tentato una soluzione non invasiva, posizionando una tavola per consentire all’animale di uscire autonomamente. Tuttavia, il lupo, probabilmente stremato e infreddolito, non è riuscito a risalire.





A quel punto si è resa necessaria la collaborazione di un medico veterinario, che ha provveduto a sedare l’animale, permettendo ai Vigili del Fuoco di trarlo in salvo in totale sicurezza. Dopo una visita di controllo, il lupo è stato rilasciato nei boschi della zona, dove si è ripreso in attesa del completo risveglio.





Sul posto è intervenuta anche la Polizia Regionale, a supporto delle operazioni e per gli adempimenti di competenza. Un intervento complesso concluso positivamente, che ha permesso di salvaguardare sia l’animale sia la sicurezza degli operatori.

