Genova: fumo dal motore di un bus a Begato Vecchia, intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di apprensione questo pomeriggio a Begato Vecchia, dove intorno alle ore 16 un autobus della linea urbana ha iniziato a emettere fumo dal vano motore mentre si trovava al capolinea.





Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a raffreddare il vano motore, evitando che la situazione potesse degenerare in un incendio e che le fiamme si propagassero all’intero mezzo.





Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’episodio si è risolto senza conseguenze: nessuna persona è rimasta coinvolta e non si registrano feriti.





Le operazioni si sono concluse in breve tempo, consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area. L’episodio ha comunque causato momentanei disagi al servizio di trasporto pubblico nella zona.

