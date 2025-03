Genova, schiacciata da una palma in piazza Paolo Da Novi: muore una donna

Non ce l’ha fatta la donna 57enne rimasta schiacciata nel primo pomeriggio dal crollo di una palma in piazza Paolo da Novi, nel quartiere Foce di Genova. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi ele ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La vittima è deceduta sul posto.

L’incidente – Il dramma si è consumato attorno alle 14:30, quando l’albero, per cause ancora in fase di accertamento, è improvvisamente crollato, travolgendo la donna che passava sotto. I Vigili del Fuoco e la Croce Bianca Genovese sono intervenuti tempestivamente per liberarla e affidarla ai sanitari. Purtroppo non c'era già più nulla da fare.

Indagini sulle cause – Sul posto, oltre alle squadre di soccorso, sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia Locale, che hanno avviato le verifiche per comprendere le ragioni del cedimento. Tra le ipotesi al vaglio, il possibile stato di deterioramento della pianta o eventuali fattori esterni che potrebbero averne compromesso la stabilità. Gli accertamenti sono affidati alla polizia locale, presente sul posto anche il pm Fabrizio Givri.



Lutto - in segno di vicinanza al lutto della famiglia da parte della presidenza e del consiglio comunale di Genova, sono stati sospesi i lavori della commissione consiliare in corso a Palazzo Tursi. “A nome della Presidenza del Consiglio comunale e del Consiglio comunale tutto, esprimo profondo cordoglio per la nostra concittadina che questo pomeriggio ha tragicamente perso la vita a causa del crollo di una palma in Piazza Paolo da Novi, nel quartiere della Foce a Genova. In segno di vicinanza alla vittima e alla sua famiglia, i consiglieri hanno deciso di interrompere immediatamente i lavori della commissione in corso oggi in sala rossa: un atto doveroso e di rispetto”. Così il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba. Il capogruppo dem in Regione Armando Sanna porta "La nostra solidarietà alla famiglia della vittima e a tutta la comunità genovese per questa assurda morte". Silvia Salis, candidata del centrosinistra a sindaco, esprime "Vicinanza e cordoglio alla famiglia e agli amici della vittima, in un momento così drammatico e difficile".

