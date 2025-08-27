Genova, scatta l’allerta meteo arancione: ecco tutte le disposizioni del Comune

Scatterà dalla mezzanotte e durerà fino alle 14.59 di giovedì 28 agosto, l’allerta arancione per temporali sul territorio del Comune di Genova. Il Centro Operativo Comunale (Coc) oggi ha attivato il Piano di Protezione Civile. Prima e dopo la fascia di massima criticità saranno attive due finestre di allerta gialla: dalle 21 alle 23.59 di oggi e dalle 15 alle 17.59.

Le misure – Durante i periodi di allerta i cittadini sono chiamati a osservare i comportamenti di autoprotezione: proteggere i locali al piano strada con paratie o sacchi di sabbia, non sostare in garage e cantine, spostare auto e moto in zone rialzate e predisporre in casa kit d’emergenza con torcia, radio a pile e pronto soccorso.

Spostamenti e sicurezza – All’entrata in vigore dell’allerta è raccomandato limitare gli spostamenti e restare in luoghi sicuri evitando sottopassi, strade vicine agli argini dei torrenti, passerelle e zone basse della città. È vietato usare ascensori nei locali a rischio allagamento. La polizia locale e i volontari monitoreranno costantemente i principali corsi d’acqua.

Parcheggi e viabilità – Per l’allerta arancione i possessori di tagliandi Blu Area (zone A, B, C, R, T, FB, FC) possono parcheggiare gratuitamente in tutte le aree riservate dalle 21 di stasera fino alle 12 del giorno successivo alla cessata allerta. Agevolazioni estese anche ai residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis senza contrassegno (con carta di circolazione esposta).

Previsti divieti di sosta con rimozione forzata in via Pontetti e in via Shelley. Vietato inoltre il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Chiusure – Per la durata dell’allerta resteranno chiusi: tutti i cantieri e gli scavi in alveo, il mercato di via Emilia, il Museo di Storia Naturale Doria, le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto e Gallino, i centri civici Staglieno e Buranello, oltre ai sottopassi pedonali.

Attività ed edifici – Le scuole superiori pubbliche e private aperte per gli esami di riparazione dovranno attenersi ai propri piani interni di emergenza. Stesso obbligo per i complessi sportivi, che resteranno aperti.

Canali informativi – Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sui pannelli a messaggistica variabile, alle paline Amt, sul sito allertaliguria.regione.liguria.it, sul portale del Comune di Genova e al numero verde 800 177797. Consigliata l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per ricevere notifiche in tempo reale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.