Genova Sampierdarena, scoperto pusher 28enne: in casa aveva due chili di cocaina, arrestato

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile con l’accusa di spaccio di stupefacenti, dopo che nella sua abitazione, in vico Raffetto a Sampierdarena, sono stati trovati quasi due chili di cocaina.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elementi che confermerebbero la sua attività di fornitore per alcuni pusher della zona.





L’indagine e il blitz - L’operazione, coordinata dalla pm Gabriella Dotto, è scattata dopo le segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato il giovane incontrarsi con persone — spesso extracomunitarie — per brevi scambi sospetti.

Gli agenti hanno quindi avviato un periodo di osservazione, seguendo i movimenti del sospettato per diversi giorni. Una volta raccolti sufficienti indizi, la Mobile ha deciso di intervenire.





Nel corso della perquisizione, la droga è stata trovata nascosta in vari punti dell’appartamento, suddivisa in buste sottovuoto, pronte per essere distribuite.





L’arresto e i prossimi passi - Il ventottenne, difeso dall’avvocato Giuseppe Tortorelli, è stato arrestato in flagranza di reato. Nelle prossime ore verrà fissata l’udienza di convalida del fermo.

Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe avuto un ruolo chiave nella rete di spaccio del quartiere, fungendo da fornitore per diversi piccoli spacciatori attivi a Sampierdarena.

