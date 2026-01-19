Genova Sampierdarena: due arrestati per droga

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato genovese finalizzata al contrasto della criminalità nel centro storico, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

In tale ambito, sono stati arrestati per spaccio due uomini, un marocchino di 39 anni ed un tunisino di 20, entrambi conosciuti alle Forze dell’Ordine, trovati in possesso di circa un chilo di derivati della cannabis.

Gli investigatori della IV Sezione – Contrasto Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, durante un servizio di appostamento nei pressi di piazza Caricamento, hanno notato i due soggetti che, con fare sospetto, sono saliti su un’auto dirigendosi verso il quartiere di Sampierdarena. Gli operatori li hanno quindi seguiti raggiungendoli fino in via Dario Pirlone, dove hanno arrestato la marcia.

Qui, uno dei due si è allontanato per qualche minuto, lasciando l’altro in attesa fuori dalla vettura. Poco dopo gli agenti lo hanno visto ritornare con un grosso borsone. A quel punto si sono qualificati, invitandoli a mostrare il contenuto della sacca. Entrambi, visibilmente sorpresi, hanno tentato la fuga ma sono stati immediatamente bloccati.

Dal controllo è emerso che all’interno del borsone erano stati occultati 10 panetti, rivestiti in cellophane, contenenti sostanza solida, che da analisi successive è risultata essere hashish del peso lordo complessivo di circa un chilo. Il 20enne, attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 8 cm, nascosto sotto la manica della giacca, pertanto è stato anche denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Entrambi sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.





