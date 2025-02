Terzo Valico, Salvini: "Ad aprile ripartono i lavori. Scadenza del Pnrr a giugno 2026 verrà rivista per il caro materiali"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I lavori per l’alta velocità Genova-Milano riprenderanno ad aprile, con l’obiettivo di completare un’opera strategica per il Nord Italia. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, sottolineando il rilancio di cantieri precedentemente bloccati e l’impatto positivo del progetto su mobilità, inquinamento e sviluppo economico. Resta però alta l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare per il rischio di gas nelle gallerie.

Cantieri sbloccati – “Abbiamo trovato tanti cantieri fermi, li abbiamo riaperti, rifinanziati e accelerati. Qui passeranno i treni e ci saranno giardini e parcheggi al posto delle aree degradate”, ha dichiarato il ministro. L’opera promette di ridurre traffico, inquinamento e tempi di percorrenza tra Liguria e Lombardia.

Sicurezza prima di tutto – Il rischio legato alla presenza di gas nei tunnel impone cautela. “Se c’è bisogno di prendersi più tempo per garantire la sicurezza di chi lavora in galleria, lo faremo”, ha assicurato il ministro, ribadendo l’impegno a procedere rapidamente ma senza compromessi sulla tutela dei lavoratori.

Benefici per il territorio – L’alta velocità tra Genova e Milano avrà un impatto significativo anche per le imprese e l’economia locale. “Quando si potrà arrivare in meno di un’ora da Genova a Milano, cambierà tutto, non solo per i pendolari ma anche per agricoltori e imprenditori”, ha spiegato il ministro, citando altri progetti simili in corso in Italia.

Scenari futuri – Il ministro ha accennato a possibili revisioni delle scadenze europee per le grandi opere a causa dell’aumento dei costi e dell’incertezza geopolitica. “La scadenza di giugno 2026 verrà ripensata per il caro materiali, energia e per i conflitti in corso”, ha dichiarato.

