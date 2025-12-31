Attualità

Genova saluta il nuovo anno con una grande festa in piazza della Vittoria

di Anna Li Vigni

Special guest i Pinguini Tattici nucleari, dj-set fino all’alba e la sindaca Salis sul palco per gli auguri alla città

Velaria

Il 31 dicembre Genova saluta il nuovo anno con una grande festa in piazza della Vittoria. Dalle 21.30 la serata prenderà il via tra musica e spettacolo, presentata da Serena Garitta e Samu Mara. Dopo il warm-up dj-set, sul palco salirà Chiamamifaro, progetto musicale di Angelica Gori, con il suo sound fresco e contemporaneo.

Il momento più atteso è alle 22.30 con il live dei Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti di un concerto speciale che accompagnerà il pubblico fino al countdown di mezzanotte e segnerà l’ultima data del loro tour prima del 2027.

 

capodanno, festa musica spettacolo Genova

