Il 31 dicembre Genova saluta il nuovo anno con una grande festa in piazza della Vittoria. Dalle 21.30 la serata prenderà il via tra musica e spettacolo, presentata da Serena Garitta e Samu Mara. Dopo il warm-up dj-set, sul palco salirà Chiamamifaro, progetto musicale di Angelica Gori, con il suo sound fresco e contemporaneo.

Il momento più atteso è alle 22.30 con il live dei Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti di un concerto speciale che accompagnerà il pubblico fino al countdown di mezzanotte e segnerà l’ultima data del loro tour prima del 2027.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.