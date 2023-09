Genova, ruba uno zaino a un paziente del pronto soccorso: arrestato grazie all'app delle cuffiette

Ha sfruttato il momento per rubare uno zaino a un uomo che si trovava in pronto soccorso, poi ha provato a utilizzare le carte di credito della vittima.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo di 27 anni per furto aggravato e per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per indebito utilizzo di carte di credito, danneggiamento e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sanzionato per il possesso di una dose di una modica quantità di hashish per uso personale.

E' successo intorno alle 7.30 della mattinata di lunedì 25 settembre: la Sala Operativa ha diramato alle Volanti la comunicazione del furto di uno zaino avvenuto al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino, ai danni di un soggetto che si trovava su una barella in uno stato di semi incoscienza, compiuto da un uomo che rapidamente si è allontanato.

Partite le ricerche, grazie alla descrizione di un testimone del furto, alle telecamere di sorveglianza e soprattutto all’app Find My I-Phone con la quale hanno potuto visionare lo spostamento delle Air-Pods che si trovavano all’interno dello zaino asportato, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il ladro sull’autobus della linea 18 in via Roma, con tutta la refurtiva al seguito, con indosso una giacca della vittima, una piccola quantità di cannabis e un coltellino multiuso.

Durante le fasi della ricerca del 27enne, in cui la centrale operativa era in contatto diretto con la vittima che ne comunicava gli spostamenti, a quest’ultimo è arrivato sul telefono la notifica di un tentativo di utilizzo della sua carta di credito presso un negozio di via XX Settembre.

Una volta giunto in Questura, il 27enne ha dato in escandescenze. Durante il trasporto ha danneggiato un finestrino della Volante e ha urinato all’interno dell’abitacolo.

Il Magistrato ne ha disposto l’arresto per il reato di furto pluriaggravato anche dall’aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima e ha disposto il processo per direttissima per questa mattina. Rimane salva la presunzione di innocenza.