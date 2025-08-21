Genova-Roma, arrivano i Frecciarossa al posto dei Frecciabianca: al via i primi due collegamenti

La linea Genova-Roma cambia volto. Da lunedì 25 agosto due collegamenti storicamente serviti dai Frecciabianca saranno effettuati con i convogli Frecciarossa, garantendo maggiori servizi a bordo e un’offerta più vicina agli standard dell’alta velocità.

Collegamenti – I primi treni coinvolti nella sostituzione sono l’8606 (Roma Termini – Genova Piazza Principe – Torino Porta Nuova) e l’8623 (Torino Porta Nuova – Genova Piazza Principe – Roma Termini). A bordo i passeggeri troveranno connessione Wi-Fi, portale multimediale e servizio di ristorazione.

Tariffe – L’introduzione dei Frecciarossa comporterà un adeguamento dei prezzi, ma restano disponibili le tariffe speciali Economy e Super Economy, insieme a promozioni mirate come FrecciaDAYS per i viaggi infrasettimanali, FrecciaYOUNG per gli under 30, FrecciaSenior per gli over 60 e carnet da 5 a 15 viaggi per i titolari CartaFRECCIA.

Accordo con la Regione – Trenitalia e Regione Liguria hanno avviato un tavolo tecnico per tutelare i clienti abituali. L’intesa prevede agevolazioni che consentiranno di viaggiare in Liguria su tutte le categorie di treni – dalle Frecce agli Intercity e ai regionali – con particolare attenzione ai costi.

Misure temporanee – Dal 25 agosto al 31 ottobre, i titolari della Carta Tuttotreno potranno salire sul Frecciarossa 8623 in partenza da Genova Piazza Principe alle 17:05, con fermate a Genova Brignole, Rapallo, Chiavari e La Spezia, senza obbligo di prenotazione e senza sovrapprezzo.

Prospettive – L’introduzione dei Frecciarossa sulla linea ligure rappresenta il primo passo verso un rinnovamento più ampio della flotta, con l’obiettivo di rendere più competitivi i collegamenti tra Genova, Roma e Torino.

