Genova, “Rock a lume di Lanterna”: due incontri alla Berio su David Bowie e Niccolò Paganini

Due appuntamenti per gli amanti della musica per riflettere su situazioni che vanno oltre il tempo e i generi musicali. Francesco Repetto è autore e divulgatore musicale delle due conferenze che si terranno alla Sala Chierici della Biblioteca Berio: un giovane musicista genovese che ha deciso di offrire due spunti per riflettere sulla musica e su come certi artisti del passato abbiano lasciato il segno nelle note e nello stile musicale di oggi.

Le conferenze - Il 13 e il 27 di febbraio si parlerà del legame tra due figure di spicco della musica Rock e la città di Genova. Nella prima, si ricorderà la breve giornata trascorsa a Genova da David Bowie, nell’aprile del 1976. Nella seconda si analizzerà lo stile di un virtuoso chitarrista svedese degli anni 80 di nome Yngwie Malmsteen che, per sua stessa ammissione, considera la musica di Niccolò Paganini la sua fonte di ispirazione principale”.

Chi è Francesco Repetto - Ha 28 anni e grande vuole fare l'insegnante. Laureato prima in filosofia (triennale) e poi in storia (magistrale), segue diversi progetti musicali come chitarrista/bassista, oltre a insegnare chitarra in un’accademia di Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.