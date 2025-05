Genova, Rivarolo e Certosa, dieci anni di comunità e sport: ritorna la Biciclettazza, la festa su due ruote

Domenica 18 maggio si celebra un traguardo importante per chi ama la bicicletta e la vita di quartiere: la Biciclettazza compie dieci anni. L’evento, nato come una semplice pedalata non competitiva, è diventato una vera e propria festa popolare, capace di coinvolgere intere famiglie, bambini, adulti e anziani in una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della riscoperta del territorio urbano.

Organizzata dal CIV Rivarolo e dal Comitato Rivarolo, con il supporto del Municipio Valpolcevera e del Comune di Genova, la manifestazione è cresciuta grazie a una solida rete di collaborazioni. Determinanti il contributo della Polizia Locale per la sicurezza stradale, dei commercianti di Rivarolo e Certosa per il ristoro finale, della Federazione Ciclistica Italiana per l’assicurazione dei partecipanti, della Croce Rosa per l’assistenza sanitaria e della Foltzer per la logistica.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 presso i giardini di Piazzale Guerra, di fronte all’impianto sportivo Foltzer. La partecipazione è gratuita: basta presentarsi con bicicletta e casco protettivo. Dopo la registrazione e la consegna del numero gara, il gruppo partirà per un percorso semplice e pianeggiante, pensato per tutte le età, che attraverserà le vie comprese tra il ponte San Giorgio e Teglia, passando per Certosa e Rivarolo. Durante il tragitto sono previste soste per favorire la coesione del gruppo e permettere ai più piccoli di accorciare il percorso.

Al termine della pedalata, una merenda collettiva attenderà tutti i partecipanti, seguita da una simbolica premiazione che chiuderà la giornata con un sorriso.

