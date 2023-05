Genova, risse dopo i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli: tre feriti

Un giovane è rimasto lievemente ferito la notte scorsa in una rissa in piazza De Ferrari a Genova durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. La lite sarebbe scoppiata tra un alcuni ragazzi del ponente ligure e un gruppetto di tifosi del Napoli e ad un certo punto un 23enne è stato colpito con un pugno in fronte che gli ha procurato una ferita che gli è stata medicata in ospedale.

Altre due risse sono scoppiate nel centro storico. Un primo episodio si è verificato in via Pré quando un giovane straniero è stato colpito alle spalle da una bottigliata ed è stato portato in ospedale con diverse ferite. L'aggressore, anche lui straniero, è fuggito. Il secondo episodio, avvenuto in piazza Cavour, ha visto coinvolti un 35enne marocchino e un 46enne italiano: quest'ultimo ha colpito il rivale con una cinghia e lo ha lievemente ferito anche con un coltello che ha lasciato cadere a terra all'arrivo delle volanti. Il 35enne è stato portato in ospedale in codice giallo: entrambi sono stati denunciati per lesioni aggravate, l'italiano anche per il porto del coltello.