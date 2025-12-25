Genova: rissa nella notte di Natale alle Erbe, ferito un uomo che tentava di calmare gli animi

La notte di Natale è stata segnata da momenti di tensione nel centro storico di Genova. Poco dopo l’una e mezza, in piazza delle Erbe, uno dei luoghi più frequentati della vita notturna, un alterco tra alcuni giovani, appartenenti a due diverse comunità straniere, è rapidamente sfociato in una rissa.





Nel tentativo di riportare la calma, un cittadino egiziano, estraneo allo scontro iniziale, è rimasto ferito a un braccio. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe intervenuto per separare i partecipanti, ma durante la confusione è stato colpito.





Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da diverse segnalazioni, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e verificare l’eventuale utilizzo di armi da taglio. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure e accompagnato il ferito all’ospedale Galliera in codice giallo: le sue condizioni sono stabili e la prognosi è di pochi giorni.

