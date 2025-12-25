Genova: rissa nella notte di Natale alle Erbe, ferito un uomo che tentava di calmare gli animi
di Redazione
Nel tentativo di riportare la calma, un cittadino egiziano, estraneo allo scontro iniziale, è rimasto lievemente ferito a un braccio
La notte di Natale è stata segnata da momenti di tensione nel centro storico di Genova. Poco dopo l’una e mezza, in piazza delle Erbe, uno dei luoghi più frequentati della vita notturna, un alterco tra alcuni giovani, appartenenti a due diverse comunità straniere, è rapidamente sfociato in una rissa.
Nel tentativo di riportare la calma, un cittadino egiziano, estraneo allo scontro iniziale, è rimasto ferito a un braccio. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe intervenuto per separare i partecipanti, ma durante la confusione è stato colpito.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da diverse segnalazioni, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e verificare l’eventuale utilizzo di armi da taglio. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure e accompagnato il ferito all’ospedale Galliera in codice giallo: le sue condizioni sono stabili e la prognosi è di pochi giorni.
