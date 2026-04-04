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Genova, risolto il problema informatico alla base del disservizio nei pagamenti delle sanzioni amministrative

di Redazione

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Genova, risolto il problema informatico alla base del disservizio nei pagamenti delle sanzioni amministrative
18 - SettimoLink

Il Comune di Genova informa che è stato completamente risolto il problema informatico, che aveva interessato un fornitore esterno, causando disservizi nei sistemi di pagamento delle sanzioni amministrative.

I servizi stanno tornando al regolare funzionamento e si prevede il ritorno alla piena operatività.

Per garantire equità e tutelare chi non ha potuto effettuare i pagamenti durante il periodo di malfunzionamento, l’Amministrazione ha disposto una proroga straordinaria dei termini.

In particolare, tutte le sanzioni emesse o in scadenza tra il 19 marzo e lunedì 6 aprile beneficeranno automaticamente della proroga dei termini, per consentire il pagamento ridotto entro 5 giorni e per evitare il raddoppio dell’importo oltre i 60 giorni. Inoltre, i termini già in corso alla data del 19 marzo riprenderanno a decorrere dal 7 aprile, senza alcuna penalizzazione per il periodo in cui il servizio non è stato disponibile. Resta quindi pienamente garantita la possibilità di effettuare i pagamenti alle condizioni previste, incluse le riduzioni di legge, senza alcun pregiudizio per i cittadini.

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