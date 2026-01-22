Genova: riscontrate carenze igieniche e cibo mal conservato in attività del centro storico

I Carabinieri della Compagnia Genova Centro, nell’ambito di un’attività di monitoraggio del territorio volto a garantire standard adeguati di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori, hanno effettuato un servizio ad “alto impatto” finalizzato alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle norme igienico-sanitarie nei locali del centro storico genovese. I militari dell’Arma, grazie al supporto specializzato del personale della s.c. igiene degli alimenti e della nutrizione della ASL 3 ATS Liguria, hanno controllato diversi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a carico dei quali sono state riscontrate numerose violazioni ed elevate sanzioni amministrative e penali, nonché eseguiti sequestri e provvedimenti di sospensione totale o parziale delle attività. Nel corso del servizio, durante il quale sono stati ispezionati 5 esercizi commerciali, di cui 2 gastronomie, 1 ristorante/pizzeria, 1 bar-ristorante ed 1 bar, sono emerse svariate violazioni dei requisiti disciplinati dalla legislazione alimentare. In particolare, sono state riscontrate carenze nelle condizioni di pulizia e manutenzione dei locali e delle attrezzature, nonché gravi irregolarità nella corretta conservazione degli alimenti. Sono state inoltre accertate violazioni delle procedure HACCP, fondamentali per la prevenzione dei rischi igienico- sanitari, e la presenza di animali infestanti, elemento che ha aggravato il quadro delle irregolarità riscontrate, a cui si aggiunge la mancata adozione di corrette modalità di indicazione degli allergeni sul menù e la carenza nella formazione del personale. Tra l’altro, è stata anche riscontrata la presenza di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, che ha portato al sequestro di circa 50 kg di alimenti, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Nei confronti dei titolari delle attività sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa €19.700, mentre per alcuni esercizi è scattata la sospensione dell’attività.

