Genova, rischio sismico e maremoto: nuovo piano prevenzione. Ferrante: "Uomo vulnerabile dalla natura"

Un nuovo piano di prevenzione per il rischio sismico e maremoto è stato presentato a Genova dall’assessore comunale alla Protezione civile Massimo Ferrante, insieme a esperti e tecnici del settore. L’iniziativa, organizzata dalle direzioni Protezione civile, Urbanistica e Sistemi informativi del Comune, ha previsto una giornata informativa per illustrare le attività del piano, le collaborazioni attivate negli ultimi anni e i vincoli normativi applicati.

“La storia di Genova ci insegna che siamo vulnerabili alle forze della natura – ha sottolineato Ferrante –. È fondamentale anticipare i rischi attraverso politiche e strategie di prevenzione per tutelare la cittadinanza. Non dobbiamo pensare solo al rischio idrogeologico: la Liguria è zona sismica e in passato eventi come il terremoto di Diano Marina del 1887 hanno avuto conseguenze anche nella nostra città”.

Ferrante ha evidenziato l’importanza della pianificazione e del rispetto delle normative edilizie, unite alla partecipazione attiva dei cittadini, come strumenti fondamentali per mitigare gli effetti di eventuali disastri naturali. Ha inoltre ringraziato le direzioni comunali che lavorano quotidianamente, spesso in modo silenzioso, per garantire la sicurezza della città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.