Genova: riprendono visite gratuite per prevenzione melanoma

Dal 17 settembre a Molassana tornano le visite ambulatoriali gratuite dedicate alla prevenzione del melanoma. L’iniziativa fa parte del progetto “Insieme Contro il Melanoma”, promosso dalla Fondazione Alberto Castelli in collaborazione con il Centro Oncologico Ligure (CoL) e sostenuto dalla Fondazione Pallavicino. Da quest’anno l’iniziativa gode anche del patrocinio del Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno e di Federfarma Genova.

Le visite si svolgeranno ogni terzo giovedì del mese presso l’ambulatorio di piazza dell’Olmo a Genova Molassana, con priorità per chi si trova in condizioni economiche svantaggiate. È possibile prenotare il proprio appuntamento telefonando ogni secondo lunedì del mese al numero 344 5728765, attivo dalle 9 alle 12.

“Insieme Contro il Melanoma” non si limita alle visite gratuite: sono previste anche sessioni formative nelle scuole primarie e secondarie per sensibilizzare i giovani sull’importanza della protezione solare e sull’identificazione precoce dei segnali di rischio. Carlo Castelli, presidente della Fondazione, ha sottolineato che il progetto prevede 900 visite gratuite e 30 incontri nelle scuole nel prossimo triennio. Grazie al contributo della Fondazione Pallavicino, i primi due anni di attività sono già avviati con visite di screening dermatologico e incontri educativi nelle scuole.

