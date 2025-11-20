Genova, rinvio a giudizio per i poliziotti e l'assicuratore a processo per gestione illecita di risparmi online

La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per tre agenti di polizia e un assicuratore accusati di aver raccolto e gestito i risparmi di colleghi e conoscenti su piattaforme di trading online senza alcuna abilitazione. L’udienza preliminare si aprirà a gennaio davanti alla giudice Martina Tosetti.

Secondo il pm Fabrizio Givri, dal 2017 al 2023 i quattro avrebbero movimentato circa quattro milioni di euro, violando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. La vicenda è venuta a galla nel 2022, quando una cliente ha presentato una denuncia. Le indagini della sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza hanno rivelato che uno degli agenti aveva creato un’attività di investimento online pubblicizzata anche sui social, mentre gli altri due colleghi e l’assicuratore si occupavano di reperire gli investitori, percependo una percentuale del 25% sugli interessi maturati.

Dopo aver conosciuto gli investitori, il titolare apriva un conto di trading online, versava i fondi e gestiva le operazioni. Le indagini hanno accertato oltre 150 clienti, con quote investite da 2 mila a 350 mila euro. Nei mesi scorsi sono state eseguite perquisizioni e interrogatori, e ora la giudice dovrà decidere se rinviare a giudizio i quattro imputati o proscioglierli.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Michela Porcile, Giuseppe Maria Gallo, Rachele De Stefanis, Igor Dante e Silvia Sale.

