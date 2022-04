Genova, rinviati i fuochi artificiali previsti domani in Piazza De Ferrari

di Redazione

Le cattive previsioni del tempo hanno costretto gli organizzatori a rinviare l'appuntamento al prossimo 6 maggio

L'evento "Fuochi, fiori e musica" in piazza De Ferrari, previsto per domani sabato 23 aprile come "suggello" della Festa della Bandiera, è stato rinviato a causa delle cattive previsioni del tempo.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 6 maggio sempre in piazza De Ferrari.