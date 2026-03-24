Genova rilancia la Val Bisagno con il progetto “Arsellina” tra tradizione agricola e sostenibilità

Approvata dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora all’Urbanistica e Verde, Francesca Coppola, dell’assessora al Diritto all’istruzione, Rita Bruzzone, e dell’assessora al Commercio, Tiziana Beghin, l’adesione come partner del Comune di Genova alla proposta progettuale “Arsellina”, elaborata dal Municipio IV Media Val Bisagno per la valorizzazione del patrimonio agricolo, ambientale e culturale della Val Bisagno.

Il progetto prende il nome dalle “arselline”, piccole prugne viola un tempo diffuse nei terreni agricoli della Val Bisagno, simbolo di una tradizione contadina basata su biodiversità e autosufficienza. In passato, ville e poderi garantivano alle famiglie una produzione continua di frutta e ortaggi, con varietà selezionate per coprire tutto l’arco dell’anno o per essere conservate nei mesi invernali.

“Arsellina” punta oggi a recuperare queste pratiche, promuovendo la riscoperta delle colture tradizionali e il coinvolgimento di produttori locali e scuole. L’obiettivo è sensibilizzare sui temi della biodiversità, della cura del territorio e della sostenibilità, incentivando anche la diffusione degli orti urbani.

Particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni: il progetto prevede infatti attività educative per avvicinare studenti e studentesse all’agricoltura, all’alimentazione consapevole e allo scambio di conoscenze con chi lavora nel settore.

Tra le finalità anche la creazione di una rete tra agricoltori, associazioni e realtà locali, per rafforzare il tessuto economico e promuovere i prodotti del territorio. In questo senso, la collaborazione e la condivisione di esperienze diventano strumenti chiave per lo sviluppo locale.

Il Municipio IV ha già avviato le prime iniziative, tra cui giornate di studio dedicate alla biodiversità frutticola del territorio e alle tecniche di coltivazione, potatura e conservazione delle varietà tradizionali.

Il progetto si propone non solo come recupero della memoria storica, ma anche come opportunità concreta di valorizzazione economica e culturale. Attraverso il recupero di terreni incolti e antichi terrazzamenti, “Arsellina” mira a restituire alla comunità spazi verdi fruibili, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e alla resilienza del territorio.

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