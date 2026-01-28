Genova: rifiuti abbandonati dall'Abbazia di Santo Stefano dopo i lavori. Caccia ai responsabili

Ci sono state diverse segnalazioni di una grave situazione di degrado nei pressi dell’Abbazia di Santo Stefano, nel quartiere di Carignano a Genova. Dopo alcuni lavori, detriti e oggetti sono stati abbandonati in un’area molto frequentata da residenti e turisti, nonostante il valore storico e panoramico del luogo.

L’abbazia, risalente al 972 d.C. e nota per la cripta legata alla tradizione del battesimo di Cristoforo Colombo, rappresenta un punto importante per la comunità genovese. In passato la manutenzione dell’area era affidata alla parrocchia di Santo Stefano, ma la comunità parrocchiale non sarebbe più attiva. Attualmente risulta la presenza di una comunità ucraina legata alla chiesa, ma non è chiaro chi sia responsabile della gestione dell’area.

Saranno necessari futuri aggiornamenti, che richiederanno anche il coinvolgimento del Municipio centro-est.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.