"Genova riconosca Stato Palestina", mozione maggioranza centrosinistra in consiglio martedì

Martedì prossimo, durante il Consiglio comunale a Palazzo Tursi, la maggioranza di centrosinistra presenterà una mozione che impegna la sindaca Silvia Salis a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina.

La mozione, sostenuta da tutte le forze della maggioranza, ha già di fatto i numeri per essere approvata. Nel testo si chiede che il Comune inoltri al governo italiano la richiesta di riconoscere la Palestina come “Stato sovrano indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite, al diritto internazionale e alle indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo”.

Genova si aggiungerebbe così ad altre grandi città italiane che hanno già adottato atti simili, tra cui Milano, Torino, Napoli, Verona e Firenze.

"Sarà un momento importante – commenta Francesca Ghio (a sinistra), capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra e prima firmataria della mozione –. Il testo prevede anche che il Comune faccia propria la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza e in Cisgiordania, e sottolinei l’urgenza di un ingresso rapido, massiccio e costante di aiuti umanitari".

Un messaggio ribadito anche da Lorenzo Garzarelli (a destra) dello stesso gruppo consiliare: “Questa mozione da sola non basterà, ma è un modo per fare la nostra parte. Non possiamo restare spettatori”.

A Genova domenica il presidio rumoroso 'Ultimo grido per Gaza' - Music for Peace, l'ong genovese che da anni si occupa di raccogliere cibo e generi di prima necessità per le popolazioni colpite dalle guerre, accoglie, divulga e partecipa alla chiamata della campagna nazionale "Ultimo Grido per Gaza". L'ong invita cittadini, associazioni e istituzioni a partecipare al "presidio per pace e giustizia" in risposta all'appello lanciato dal alcuni attivisti per esprimere "dissenso, dolore e rifiuto alla deumanizzazione nelle ore in cui migliaia di persone, nella striscia di Gaza, stanno morendo di fame in conseguenza degli attacchi di Israele".

L'appuntamento con "Ultimo Grido per Gaza" a Genova è per questa domenica 27 luglio alle 21 presso la sede di Music for Peace in via Balleydier 60. Alle 22 inizierà l'azione pubblica. "Portate fischietti, tamburi, sirene, strumenti sonori e una candela da lasciare accesa per strada: l'obiettivo è spezzare il silenzio collettivo e amplificare il messaggio di pace" dicono gli organizzatori. In questi giorni si stanno moltiplicando le iniziative in solidarietà con la popolazione civile della Striscia. Oggi e domani, "pastasciutte antifasciste" e mercatini per raccogliere fondi in Valpolcevera, a Teglia, Pontedecimo e Rivarolo.

