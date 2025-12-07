Genova, ricerca: dal governo 17,9 milioni per IIT, UniGe e San Martino

Arrivano quasi 18 milioni di euro per la ricerca in Liguria grazie al terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS3). Le istituzioni locali, tra cui Università di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e l’Ospedale Policlinico San Martino, hanno ottenuto finanziamenti per 14 progetti selezionati su oltre 5.000 proposte presentate a livello nazionale, con uno stanziamento complessivo superiore a 432 milioni di euro.





I fondi liguri, pari a 17,97 milioni, coprono tre macrosettori disciplinari: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, e Social Sciences and Humanities. Al settore Life Sciences sono destinati circa 9,37 milioni di euro, suddivisi tra UniGe (2,1 milioni), IIT (2,97 milioni) e Policlinico San Martino (4,29 milioni). Per Physical Sciences and Engineering sono previsti 7,08 milioni, mentre Social Sciences and Humanities riceveranno 1,52 milioni, tutti assegnati a progetti dell’IIT.





I finanziamenti tengono conto anche dello stadio di carriera dei ricercatori: quasi 9,7 milioni finanziano 9 progetti di ricercatori emergenti (Starting grant), 2,6 milioni sostengono 2 progetti di studiosi consolidati (Consolidator grant) e circa 5,7 milioni vanno a 3 progetti di ricercatori affermati (Advanced grant).





“Congratulazioni ai ricercatori della Liguria – ha commentato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini –. Siete voi a dare energia all’innovazione, trasformando idee ambiziose in progetti capaci di aprire nuove strade per il futuro. Con il nuovo Fondo unico per la ricerca garantiamo continuità e trasparenza ai finanziamenti, favorendo la cooperazione internazionale e lo sviluppo scientifico del Paese”.

