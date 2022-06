Genova, Renzi su Bucci: "Vedo lui e altri sindaci molto adatti al terzo polo"

di Edoardo Cozza

Parlando del nuovo centro, il leader di Italia Viva ha spiegato: "Questa area, che non è con la Lega e Fdi e con i grillini, possiamo metterla assieme"

"Vedo come adatti al terzo polo vedo adatti tanti sindaci che lavorano per la loro città: Brugnaro, Sala e Bucci": lo ha detto il lieader di Italia Viva Matteo Renzi, parlando del centro politico che va delineandosi.

L'ex premier ha anche fatto il punto sul rapporto con Calenda: "Io con lui non ho mai litigato, ma spesso ha litigato lui da solo con me e con tanti altri. Ma è uno che fa la pace velocemente, penso che vada lasciato fare. Il punto è che questa area, che non è con la Lega e Fdi e con i grillini, la mettiamo insieme?".