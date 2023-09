Genova, Regione e Comune firmano l'accordo di collaborazione per la valorizzazione del parco delle mura

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno siglato l’accordo di collaborazione tra il Comune di Genova e Regione Liguria per attività di interesse comune di pianificazione, gestione, promozione e regolamentazione della rete di fruizione del territorio collinare genovese denominato Parco delle Mura e delle aree funzionalmente connesse, oltre che per la valorizzazione della cornice fortificata della città di Genova e del Ponte Verde verso il Parco Naturale Regionale dell’Antola.

L’accordo, di durata triennale rinnovabile, è il risultato di una rete di incontri avviata nel 2020 e prevede di ottimizzare, secondo le norme vigenti, l’utilizzo delle risorse per la rivalutazione delle aree coinvolgendo anche l’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola come struttura tecnico-scientifica interistituzionale. Gli uffici hanno già iniziato a lavorare congiuntamente sul coordinamento e sulla proposta del CAI Sampierdarena di valorizzare la “RigAntoCa”, storica maratona Righi-Antola-Caprile, che il sodalizio organizza tutti gli anni nel mese di giugno, quale infrastruttura turistica permanente. Comune e Regione, quest’ultima in qualità di “partner di realizzazione”, parteciperanno inoltre al secondo bando per Azioni innovative nell’ambito della European Urban Initiative (EUI), l’iniziativa UE a sostegno dello sviluppo urbano sostenibile finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che mette a disposizione fino a 5 milioni di euro a progetto per lo sviluppo e sperimentazione di soluzioni innovative che affrontino le attuali sfide urbane.

“Con questo accordo - spiega il presidente della Regione Liguri Giovanni Toti - abbiamo stabilito i presupposti di un unico sistema per una vasta area capace di collegare i punti di maggior interesse della zona collinare di Genova con il percorso regionale dell'Alta Via dei Monti Liguri e la rete delle antiche vie del sale, ovvero quel 'ponte verde' sempre più apprezzato da turisti e cittadini. Un’ ulteriore spinta verso l’obiettivo della destagionalizzazione che anche a settembre ha portato ottimi risultati. Implementare la promozione dei collegamenti, collaborare al riordino e al riassetto idrogeologico è stato il principale obiettivo che Regione e Comune hanno voluto conseguire”.

“L’accordo sigla il coronamento dell’iter di cooperazione nel segno della riqualificazione delle aree interne e dei Parchi andando a finalizzare le diverse iniziative di valorizzazione e promozione portate avanti sempre più assiduamente negli ultimi mesi – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega allo Sviluppo dell’Entroterra, ai Parchi e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - per potenziare principalmente la difesa del suolo e l’offerta di percorsi escursionistici. Tra gli obiettivi della collaborazione con la regione si ricordano la riqualificazione dei sentieri, l’allestimento di nuova segnaletica, nuove aree per la sosta e punti panoramici, potenziamento delle azioni di marketing territoriale e valorizzazione dei centri artigianali produttivi enogastronomici sul territorio vallivo. Un ulteriore passo avanti nella tutela del mare verde della Liguria, sempre più prezioso per residenti e turisti”.

“Sono molto soddisfatto per il completamento di questo percorso che ha visto operare Comune e Regione insieme per lo sviluppo delle nostre vallate - spiega il sindaco di Genova Marco Bucci -. L’entroterra racconta tratti importanti della storia ed è nostro dovere recuperare al meglio un patrimonio storico, artistico e culturale unico nel suo genere che ha catturato l’attenzione di tantissimi turisti e genovesi. Grazie a questi nuovi investimenti saremo in grado di offrire esperienze uniche che solo la nostra terra riesce a regalare”.